В Воронежской области установили личности погибших в страшном ДТП в Павловском районе

"Семерка" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стали известны подробности ДТП в Павловском районе на 679 километре трассы «Дон». Напомним, 10 декабря в 11.40 «семерка» врезалась в ВАЗ-2115. После этого «Жигули» вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с ВАЗ-2121, который по инерции отбросило на «Газель». Водитель «семерки» и ее пассажир скончались на месте аварии.

Полицейские выяснили обстоятельства аварии. 45-летняя местная жительница, рулившая «семеркой», ехала слишком быстро, не учитывая сложные погодные условия. В результате она врезалась в находившийся сбоку от нее «ВАЗ-211540», им управляла 36-летняя жительница Верхнемамонского района. «Семерку» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «ВАЗ-212140», которым рулил 49-летний местный житель. А потом и с «ГАЗ-33022», им управлял 43-летний житель Краснодарского края.

"Лада-Самара" получила незначительные повреждения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

https://www.kp.ru/share/i/4/2489905/wr-960.jpg

Женщина, рулившая «семеркой», погибла от травм, полученных в этой серии ударов. Погиб и ее пассажир, 18-летний житель Краснодарского края. Два человека получили ранения. В больницу отвезли еще одного пассажира «семерки», 20-летнего жителя Краснодарского края, и 49-летнего водителя «ВАЗ-212140».

Водителя "Нивы" отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Нивы" вылетело переднее стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 10 декабря случилось 90 ДТП, из них в Воронеже – 61, на дорогах в районах – 16, на федеральных трассах – 13. В шести авариях шесть человек погибли, еще шесть получили травмы. Автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей и еще 8 за выезд на встречную полосу, - сообщили в региональном ГУ МВД.