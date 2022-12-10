Из-за оттепели в Воронеже закрыли уличные катки

В Воронеже из-за потепления временно остановили работу катки под открытым небом. Закрылись площадки в парке «Алые паруса», в Комсомольском сквере. Кроме того, работать перестал каток на центральной площади в Новой Усмани. Об этом сообщили в социальной сети компании «Лед» в субботу, 10 декабря.

Там отметили, что площадки откроют, когда температура будет стабильно ниже 3 градусов мороза. Ориентировочно это произойдет 17-18 декабря.

Напомним, в конце декабря начнут работать два катка в Центральном парке. Их в этом году перенесли с площади Ленина. Ледовые площадки будут бесплатными.