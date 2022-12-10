В Воронеже автомобилист избил водителя маршрутки

В сеть выложили видео драки между автомобилистом и водителем маршрутки №36. Инцидент произошел в субботу, 10 декабря. Ролик выложили в городском паблике «Мой и Твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как мужчина открывает кабину и начинает избивать водителя. Очевидцы сообщают, что водитель высаживал пассажиров в неположенном месте, подрезав легковушку. Из-за этого зачинщик драки не увидел на дороге девушку и сбил ее. Пешеход серьезно не пострадала, однако мужчина решил наказать водителя маршрутки.

Пользователи социальной сети разделись на два лагеря. Одни считают, что поведение водителя легковушки недопустимо, а очевидцам следовало бы заступиться за пострадавшего. Другие, напротив, уверены, что маршрутчик получил по заслугам. Пользовали добавили, что часто сами сталкивались с хамством от водителей общественного транспорта, которые не считаются с ПДД.