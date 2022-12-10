Воронежца будут судить за кровавую расправу над собутыльником

Расследование уголовного дела завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже бывшего вора будут судить за кровавую расправу над собутыльником. 43-летнего мужчину оскорбили и он схватился за нож. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в субботу, 10 декабря.

Убийство произошло днем 30 августа в квартире в переулке Мостостроителей. Туда обвиняемый пришел в гости. Хозяин квартиры ненадолго отлучился, когда два его гостя поссорились. Оба они были пьяны. 33-летний мужчины оскорбил обвиняемого. В итоге тот несколько раз ударил его ножом в грудь и поясницу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Судебная экспертиза показала, что умер он от открытого ранения груди с повреждением легкого и аорты. Вернувшийся хозяин квартиры вызвал полицию.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. В ведомстве отметили, что ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления. На предварительном следствии мужчина полностью признал вину. Материалы дела направили для рассмотрения в суд.