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НовостиСпорт10 декабря 2022 14:36

Анатолий Емелин покинул пост главного тренера воронежского «Бурана»

Исполнять обязанности будет Денис Баев
Мария Щербакова
Емелин ушел с поста по семейным обстоятельствам

Емелин ушел с поста по семейным обстоятельствам

Фото: с сайта ХК «Буран»

Главный тренер воронежского «Бурана» Анатолий Емелин покинул пост. Причиной ухода стали «семейные обстоятельства». Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба в субботу,10 декабря.

Исполнять обязанности главного тренера будет Денис Баев, который работал в штабе Емелина. Первую игру в новом качестве он проведет с пензенским «Дизелем».

Напомним, Анатолий Емелин не продержался на посту и года. Он стал старшим тренером в сентябре, когда после неудачных игр «Бурана» на чемпионате Всероссийской хоккейной лиги должность оставил Михаил Бирюков.