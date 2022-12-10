Два человека погибли в массовой аварии на трассе в Воронежской области

Полиция устанавливает личности участников ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Два человека погибли на месте в массовой аварии в Павловском районе. На трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло в 11.40 субботы, 10 декабря. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, ВАЗ-2107 врезался в ВАЗ-2115. После этого «семерку» вынесло на встречку, где произошло столкновение с ВАЗ-2121, который по инерции отбросило на «Газель».

Водитель «семерки» и его пассажир скончались на месте до приезда скрой. Еще одного пассажира этого авто и водителя ВАЗ-2121 госпитализировали с травмами. Сейчас полицейские устанавливают личности участников аварии.