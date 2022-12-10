В Воронежской области ковид диагностировали еще у 99 человек

Умерших за сутки нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки еще 99 жителей Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 469 516. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в субботу, 10 декабря.

Умерших за прошедшие сутки нет. При этом статистка смертности не пополняется уже шестой день подряд. В целом с марта 2020 года ковид унес жизни 8 594 жителей региона.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 28 воронежцев. При этом выписали с больничного 57 человек. Для сравнения, днем ранее заболевших было 97, а выздоровевших 54.