На следующей неделе в Воронеже продолжится массовое отключение света

В Воронеже до 17 декабря продолжится плановое отключение электроэнергии. Горэлектросеть будет проводить работы по модернизации оборудования. Об этом сообщили в компании «ТНС Энерго».

В разных частях города свет будут отключать ежедневно в период с 8.00 до 17.00. Однако по каждому адресу работы продлятся не более 3 часов. С полным списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться здесь.

Напомним, коммунальщики также сообщили об отключении воды в части домов Коминтерновского района в понедельник, 12 декабря. Ресурс отключат из-за сноса здания по Московскому проспекту,66.