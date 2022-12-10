Воронежцев предупредили о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду

В Воронежской области поднимется сильный южный ветер. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду. О неблагоприятных погодных условиях рассказали в региональном ГУ МЧС.

Предупреждение ведомства будет действовать с 18.00 субботы, 10 декабря, до 18.00 воскресенья, 11 декабря.

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, учитывать прогноз в повседневной жизнедеятельности, - отметили в МЧС.

Напомним, с пятницы, 9 декабря, Воронежская область находится в «желтой» зоне погодной опасности. Синоптики предупреждали о мокром снеге, ветре и сильным тумане.