Жители Воронежской области могут продлить все разрешения на оружие сразу

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

В августе 2022 года в закон об оружии внесли изменения, на основании которых владелец оружия имеет право обратиться за заменой всех своих разрешений сразу. Это позволяет привести срок окончания действия своих разрешений к единому и сократить количество походов за документами.

- При необходимости продления ближайшего из разрешений, лучше всего месяца за три до окончания срока действия документа пройти медицинскую комиссию, и через портал государственных услуг подать заявление именно на услугу «Получение разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему» для каждой единицы оружия, на которую у владельца есть разрешение, - посоветовал руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев. - В дальнейшем лучше всего позвонить инспектору Росгвардии по вашему району и объяснить, что вы хотите провести такую процедуру. По-хорошему, инспектор, конечно, должен вам позвонить сам, но некоторые владельцы за 5 лет меняют номера своих телефонов, и инспектор просто не может с ними связаться.

Напомним, что портал госуслуг с весны этого года начал уведомлять за два месяца до окончания срока действия разрешения о необходимости его продления. Однако такие уведомления приходят только на почту и в личный кабинет на портале госуслуг. Информирование через СМС пока не предусмотрено.