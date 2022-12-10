Воронежец погиб в аварии с грузовиком на федеральной трассе

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Бобровском районе в ДТП с грузовик погиб житель Воронежа. 43-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Авария произошла на трассе М4 «Дон» в 17.40 пятницы, 9 декабря. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, погибший за рулем «Мерседес-Бенц» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «УРАЛ». Второй водитель – 37-летний житель Московской области. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.