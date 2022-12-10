В Воронеже стартует эколого-просветительский проект помощи бездомным собакам и кошкам

На совещании отметили, что цель проекта - привлечь к делу помощи бездомным животным максимальное число неравнодушным к братьям нашим меньшим горожан. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В городской администрации прошло совещание под председательством вице-мэра Людмилы Бородиной с участием зоозащитников и владельцев приютов для бездомных животных. Нам нем обсудили необходимость проведения комплекса мероприятий, объединенных в единый городской проект «Воронеж - город доброты». Его цель - оказание помощи оказавшимся на улице бездомным собакам и кошкам и в целом воспитание более ответственного отношения к животным. В рамках проекта планируют рассказывать широкому кругу воронежцев о судьбе бездомных животных, найденных на улицах города, которые ждут своих новых хозяев в частных приютах.

В ходе совещания приняли решение, что мероприятия проекта будут проходить в городе на постоянной основе, и в них смогут участвовать все желающие горожане любого возраста.

– Благодарю всех, кто участвовал в организации предыдущих мероприятий по устройству бездомных кошек и собак у новых хозяев. Это было сделано очень грамотно, мы получили положительный отклик, как от кураторов животных, так и от других горожан, в том числе и зоозащитников. Поэтому я с радостью поддержу предложение продолжить данную работу на постоянной основе, чтобы такие мероприятия проходили в городе регулярно. Мы к этой теме будем подходить системно и комплексно, – отметила заместитель главы администрации Людмила Бородина.

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина отметила полезность проекта и заявила, что с радостью его поддержит. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Городской эколого-просветительский проект «Воронеж-город доброты» будет реализовывать в течение всего 2023 года.