На трассе в Воронежской области в лобовом столкновении пострадали трое молодых людей

19-летний водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Трое молодых людей пострадали в лобовом столкновении в ДТП в Бобровском районе. 19-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел на встречку. Авария произошла на трассе М4 «Дон» в 14.00 пятницы, 9 декабря. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На встречной полосе ВАЗ влетел в «Киа Селто», за рулем которого был 40-летний местный житель.

В аварии пострадали водитель ВАЗа и двое его 17-летних пассажиров. С травмами их доставили в больницу. Сейчас в причинах произошедшего разбирается полиция.