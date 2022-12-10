В Воронеже подорожал проезд в общественном транспорте

Новый тариф начал действовать 10 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня воронежцам придется платить больше за проезд в маршрутках. Тариф вырос на 5 рублей. Так, с субботы, 10 декабря, наличными надо будет отдать 28 рублей, а по карте 26.

Ранее приказ о повышении опубликовал департамент госрегулирования тарифов. Соответствующие документы, обосновывающие необходимость повышения, подала мэрия. Среди причин очередного роста стоимости билета в мэрии называют бедственное положение перевозчиков. В последний раз тариф поднимали три года назад. За это время значительно выросли в цене запчасти и бензин. При старых тарифах транспортные компании не справлялись с задачами по повышению качества перевозок.