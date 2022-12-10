Воронежцы выбрали имена для молодых бобрят заповедника

Имена выбирали по конкурсу в соцсетях
Фото: c cайта Воронежского заповедника.
Молодые бобрята из Воронежского биосферного заповедника получили имена Добряны и Ярило. Клички выбирали по конкурсу, который проходил в соцсетях. Жители региона предложили более 500 вариантов.
- Среди предложенных имен были и привычные «человеческие» имена, и имена литературных и кино-персонажей, имена – названия рек и растений, звукоподражающие имена, - рассказали в заповеднике.
Малыши родились в июне 2022 года у бобров Усмана и Ивны. Это уже третье прибавление в семействе – пятый и шестой ребенок. В скором времени Добрыню и Ярило переселят в отдельные «квартиры».
Напомним, конкурс проходит уже в третий раз. В 2018 оду бобрят назвали Плесик и Ряска, а в 2020 – Охра и Умбра.