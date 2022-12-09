Двух воронежцев отправили в колонию за похищение пенсионера в Воронеже

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летних мужчины и женщины, участвовавших в похищении 70-летнего пенсионера. Подельников изначально было трое, но 33-летний мужчина скончался в ходе следствия. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры 9 декабря.

Женщину обвиняли, по данным СУ СКР по региону, по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Ее приятель признан виновным по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), п.п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Эта история длилась с октября 2019 года по январь 2020 года. Злоумышленники похитили пенсионера, а затем в течение десяти дней удерживали его в квартире женщины. Пожилого мужчину пытались заставить продать свою двухкомнатную квартиру, за это избивали его и угрожали ему расправой. Однажды он увидел, что дверь не заперта и бежал от похитителей. Затем его снова похитили и держали до тех пор, пока тот не согласился на условия преступников.

В январе 2020 года пенсионера отвезли в МФЦ. Там он подписал договор купли-продажи недвижимости на имя знакомого похитителей. Квартиру продали, выручили чуть более 2 млн рублей, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению. А затем злоумышленники заставили старика подписать нотариальную доверенность, по которой один из фигурантов получил более 120 тысяч рублей с его счета в банке. Старика удалось найти 20 января 2020 года.

Суд назначил женщине 4 года колонии-поселения, а ее приятелю 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.