Энергетики Воронежской области готовятся ликвидировать последствия непогоды

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В ночь с 9 на 10 декабря ожидается ухудшение погоды в Воронежской области. Синоптики предупредили о порывистом ветре, местами ледяном дожде и мокром снеге, а также гололеде. В связи с этим мобилизовались энергетики и готовы к ликвидации возможных неблагоприятных последствий. Об этом сообщили в Воронежэнерго.

Там уточнили, что бригады находятся на постоянной связи с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.

В случае необходимости могут быть привлечены 249 бригад (это 1178 человек и 330 единиц техники). В распоряжении филиала также находятся 103 передвижных резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 4,8 МВт, которые будут использованы для энергоснабжения социально значимых объектов.