Судьбу воронежского хлебозавода № 1 могут повторить другие исторические здания в области

Финальная часть разрушения хлебозавода № 1. Фото: кадр с видео

Печальную судьбу хлебозавода № 1 теоретически могут повторить другие здания Воронежской области, представляющие историческую ценность, но еще не получившие статус объекта культурного наследия (ОКН). Это признал начальник регионального управления охраны ОКН Никита Гаражкин. По его словам, нормы ФЗ № 73 не предусматривают иной ответственности, кроме административного штрафа, для тех же строительных компаний это смешные суммы.

Напомним, хлебозавод № 1 вместе с комплексом исторических зданий разрушили 5 декабря 2020 года. А днем ранее, когда от него практически ничего не осталось, его признали объектом культурного наследия. За такую медлительность чиновники стали предметом интереса Следственного комитета, возбудившего уголовное дело за халатность. На строительную компанию «Выбор», виновную в демонтаже исторического здания, просто наложили штраф.