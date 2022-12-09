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НовостиОбщество9 декабря 2022 16:07

Разрушающийся трехэтажный особняк в центре Воронежа отдали в аренду за рубль

Пока частник ничего не предпринимает, чтобы привести его в порядок
Юрий КОЗЛОВ
Трехэтажный особняк на Первомайской пока находится в неприглядном состоянии.

Трехэтажный особняк на Первомайской пока находится в неприглядном состоянии.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Исторический трехэтажный особняк на улице Первомайской, 10 оказался не бесхозным. Его отдали в аренду за 1 рубль на 49 лет некоему частному лицу. За два года он должен разработать проект реконструкции, а за семь лет привести его в полный порядок. Об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия правительства Воронежской области Никита Гаражкин.

Вот только никаких следов присутствия нового хозяина в доме пока не видно. Внутри старинного особняка срезали все металлические конструкции. Хулиганы побили окна, а бомжи приспособили постройку под притон. Остается надеяться, что после разработки проекта реконструкции что-то там все же будет меняться к лучшему.