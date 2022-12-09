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НовостиОбщество9 декабря 2022 15:57

Проект реконструкции Севастьяновского съезда в центре Воронежа планируют разработать в 2023 году

Также определят, что делать с подпорной стеной Ильинского храма, покрывшейся большими трещинами
Юрий КОЗЛОВ
Так выглядит летом Севастьяновский съезд.

Так выглядит летом Севастьяновский съезд.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Проект реконструкции подпорной стены Ильинского храма и Севастьяновского съезда в тихом центре Воронежа могут начать разрабатывать в 2023 году. Об этом сообщил начальник регионального управления по охране культурных объектов Никита Гаражкин.

Трещина на подпорной стене Ильинского храма. Фото: Владимир Размустов.

Трещина на подпорной стене Ильинского храма. Фото: Владимир Размустов.

Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, историки и краеведы бьют тревогу. Подпорная стена Ильинского храма стремительно разрушается, трещины все больше и обширнее. А прилегающий к ней Севастьяновский съезд весной и летом превращаются в большую свалку, поросшую травой.

- На Севастьяновском съезде проект, по нашим сведениям, будет предусматривать реставрацию старинной мостовой, - сообщил Никита Гаражкин.