В Воронеже врача по медико-социальной экспертизе оштрафовали за махинации с инвалидностью

Из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Воронеже суд вынес приговор в отношении 41-летнего руководителя бюро № 7, врача по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро МСЭ по Воронежской области». Женщину признали виновной в махинациях с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 9 декабря.

Суд установил, что обвиняемая с 2018 по 2020 годы получила четыре взятки на сумму почти 100 тысяч рублей за проведение медико-социальной экспертизы обратившимся к ней гражданам, что позволило им оформить бессрочную инвалидность II и III группы.

В итоге врача признали виновной по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Женщину приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и лишили ее права заниматься медицинской деятельностью в области проведения медико-социальной экспертизы на 1,5 года.