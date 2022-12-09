Незаконную стройку возле исторического дома со шпилем в центре Воронежа могут снести

Незаконное строение во дворе исторического Дома со шпилем (улица Ворошилова, 2) будет либо снесено, либо доведено до законных параметров. Об этом сообщил начальник управления по охране культурного наследия правительства Воронежской области Никита Гаражкин.

По его словам, в здании, находящемся в непосредственной близости от объекта культурного наследия, незаконно сделали пристройку и лишние этажи. Теперь перед тем, кто занимался его возведением, есть альтернатива. Либо он сносит пристройку и доводит этажность до законных норм, либо здание демонтируют совсем.

Что же касается Дома со шпилем, то Никита Гаражкин высказал уверенность, что его исторический облик, особенно внешний фасад, являющийся одной из визитных карточек Воронежа, во время реконструкции сохранят в неизменном виде.