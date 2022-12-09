В Воронеже в части Коминтерновского района отключат воду 12 декабря

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
12 декабря в Коминтерновском районе Воронежа в нескольких многоэтажках временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения введут с 10:00 до 14:00 часов из-за проведения работ по сносу дома №66 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» 9 декабря.
Поскольку у водопроводной линии, которая проходит под домом №66, нет задвижки на перекрытие, потребуется отключение домов в квартале.
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Беговая, 4 -94,101 - 161,
ул. Беговая 2а,
Московский проспект, 82-46, 67,
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 118-160, 131а-173,
пер. Новоселов,
ул. Овражная,
ул. Хользунова д. 34-14.