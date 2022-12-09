В Воронеже в части Коминтерновского района отключат воду 12 декабря

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

12 декабря в Коминтерновском районе Воронежа в нескольких многоэтажках временно отключат холодное водоснабжение. Ограничения введут с 10:00 до 14:00 часов из-за проведения работ по сносу дома №66 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» 9 декабря.

Поскольку у водопроводной линии, которая проходит под домом №66, нет задвижки на перекрытие, потребуется отключение домов в квартале.

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Беговая, 4 -94,101 - 161,

ул. Беговая 2а,

Московский проспект, 82-46, 67,

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 118-160, 131а-173,

пер. Новоселов,

ул. Овражная,

ул. Хользунова д. 34-14.