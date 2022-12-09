Нижегородца задержали за попытку дать взятку в полмиллиона рублей сотруднику мэрии Воронежа

Фото - УФСБ по Воронежской области

Следователи СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нижнего Новгорода. Мужчину заподозрили в покушении на взятку в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291 УК РФ). В основу дела легли материалы регионального УФСБ. Об этом 9 декабря рассказали в пресс-службе СУ СКа.

По предварительным данным, мужчина представлял интересы транспортных организаций, с которыми по результатам проведенного электронного конкурса были заключены госконтракты на поставку большегрузных автобусов для осуществления пассажирских перевозок в Воронеже. В декабре 2022 года он попытался передать должностному лицу одного из структурных подразделений мэрии 500 тысяч рублей в качестве «благодарности» за участие в аукционе.

Фото - УФСБ по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Однако сотрудник горадминистрации от взятки отказался. А нижегородца задержали сотрудники УФСБ и СК с поличным 7 декабря. На допросе мужчина вину отрицал. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Но суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей.

- Следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКе.