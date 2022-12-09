Депутату горДумы Воронежа Роману Жогову предъявили обвинение в мошенничестве

С сайта городской Думы Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Управление СКР по Воронежской области предъявило депутату и главе фракции «Единая России» горДумы Роману Жогову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информацию подтвердил «Комсомольской правде» его адвокат Станислав Рывкин 9 декабря.

Он пояснил, что его подзащитный ознакомился с документом еще вчера, 8 декабря. Напомним, Жогова заключили под стражу неделю назад по уголовному делу о хищениях. Он находился в статусе подозреваемого. Теперь он официально стал обвиняемым.

Раскручивать дело начали с подачи осужденного за аферу на выборах на миллион рублей бывшего вице-спикера Воронежской городской Думы Александра Провоторова. Он заявил следователям, что Роман Жогов тоже замешан в мошенничестве. Якобы его жена Мария только числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. По версии бывшего вице-спикера, была договоренность, что ее зарплата идет на нужды регионального отделения «Единой России», на самом же деле они оставались в семье Жоговых.

Романа Жогова по решению Ленинского суда поместили в СИЗО до 29 января. Однако сторона защиты подала жалобу на арест парламентария. Адвокаты просят отменить действующую меру пресечения и избрать более мягкую: домашний арест, залог или запрет определенных действий.

Как нам пояснили в Ленинском райсуде, документы уже направлены в областной суд для рассмотрения.