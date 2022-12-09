Воронежцы рассказали, где находится «граница бедности»

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

У воронежцев узнали, меньше какой суммы в месяц должен получать человек, чтобы считаться бедным в нашем регионе. Результатами исследования поделился институт общественного мнения «Квалитас» 9 декабря.

Что примечательно, ответы воронежцев оказались весьма различными. Одни респонденты считают, что бедность - это зарплата меньше 5000 рублей, а для других и 30 000 рублей не является достаточной суммой, чтобы не считаться бедным. Самым популярным ответом стал порог в 15-30 тысяч рублей и менее. С ним согласились 60% опрошенных.

При этом, что удивительно, чем хуже материальное положение у респондента, тем больший уровень отсечения критерия бедности он ставит. Например, 39% небогатых воронежцев считают, что человек, получающий меньше 20–30 тысяч рублей считается бедным. У людей состоятельных этот показатель не превышает 29%.

Исследователи подсчитали также медианное значение количества рублей, получая которые человек не может выбраться из бедности. Для Воронежа – это 19,5 тысяч рублей.