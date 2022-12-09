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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 12:09

Жительница Воронежа из ревности ударила сожителя ножом в живот, а потом вызвала ему "скорую"

Женщине грозит большой срок
Ярослав ИВАНОВ

Жительница Воронежа может сесть на 10 лет после попытки убийства сожителя.

8 декабря медики вызвали полицию, когда в приемное отделение доставили 26-летнего мужчину с проникающей раной живота.

Оперативники установили, что в квартире в многоэтажке на Владимира Невского между потерпевшим и его гражданской супругой произошел словесный конфликт на почве ревности. Женщина ударила любовника кухонным ножом в живот, после чего вызвала "скорую".

33-летнюю подозреваемую задержали. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщине грозит до 10 лет заключения.