Число коррупционных преступлений в Воронежской области выросло с начала года

За девять месяцев 2022 года в Воронежской области зарегистрировали 376 преступлений коррупционной направленности. Это больше, чем за аналогичный период 2021-го. Тогда их насчитывалось 335. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 9 декабря.

За получение взятки по ст. 290 УК РФ количество дел увеличилось с 101 до 132. Помимо этого, с 48 до 66 выросло число зарегистрированных преступлений, совершенных при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выявили свыше 1,2 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства и опротестовали 670 незаконных правовых актов. Суды региона удовлетворили 43 иска о возмещении ущерба от коррупции. Сумма по ним составила 82,6 млн рублей.

С начала года к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции привлекли свыше 580 должностных лиц. Трое лишились работы в связи с утратой доверия. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлекли 76 правонарушителей, а по итогам направленных в следственные органы материалов возбуждено 16 уголовных дел по коррупционным статьям.