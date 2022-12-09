Воронежцам представят книгу про Петра I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 декабря в библиотеке имени Никитина - в читальном зале отдела музыкально-нотной литературы (ул. Орджоникидзе, 36, 2-й этаж) - пройдет презентация книги Ольги Палий и Елены Киктевой «От воронежских холмов до берегов Темзы вместе с Петром I».

Знакомство с новыми странами, их правителями, мастерами и учеными повлияло не только на мировоззрение Петра I, но и на развитие технологии и культуры Российского государства. Царь поехал путешествовать с целью найти союзников и перенять передовой европейский опыт. При этом государь лично осваивал азы наук. Под вымышленным именем посещал мастерские и фабрики, постигал секреты кораблестроения, изучал работу разнообразных механизмов, их чертежи и технические описания. Например, заглянув в лавку к лондонскому часовщику, он купил у него карманные часы, а потом научился разбирать и собирать их. В Лондоне русский царь посетил Тауэр, астрономическую обсерваторию, парламент и монетный двор, которым в то время руководил Исаак Ньютон. Вернувшись в Россию, Петр воспользовался новым типом европейской монеты и провел денежную реформу, в результате которой рубль стал равен 100 копейкам.

Что поразило Петра I в Тауэре, кто из европейских художников считается автором лучшего живописного портрета русского царя, какие города в России названы Петром I в честь английского короля Вильгельма III Оранского - об этом и многом другом расскажут авторы книги.

Начало в 15.00, вход свободный, 12+