Во время ремонта в воронежской БСМП заменили лифты

фото БСМП

В воронежской БСМП полным ходом идет ремонт. Уже заменили лифты - пациенты уже могут без проблем добраться до нужного этажа.

- Сейчас специалисты укладывают напольное и потолочное покрытия, ремонтируют лестницы, меняют освещение. Помимо этого в БСМП проведут капремонт реанимации. Отделение уже покинули врачи и пациенты, вывезли все оборудование, - сообщили в администрации учреждения. - В больнице был сложный ковидный период, давно не было больших ремонтов, впереди еще много работы.

Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал о скандале вокруг жуткого состояния Аннинской райбольницы. Местные пациенты пожаловались в соцсетях на разруху в инфекционном отделении и поделились снимками палат. На кадрах отчетливо видны стены с осыпавшейся штукатуркой, плесень, ржавые батареи и продавленные кровати. Информацией заинтересовались прокуратура и Роспотребнадзор.