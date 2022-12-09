В воронежском райцентре любителя пьяной езды отправили в колонию-поселение

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Таловский районный суд признал виновным 57-летнего Виктора З. в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области 9 декабря.

Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Суд установил, что в августе 2022 года он, будучи уже судимым за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь изрядно набравшись сел за руль. Однако в поселке Новотроицкий его остановили сотрудники ГИБДД.

В итоге его на 9 месяцев отправили в колонию-поселение. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на 2 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.