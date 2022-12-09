Оперная звезда из Европы споет воронежцам известные арии

афиша ВКЗ

28 Декабря в ВКЗ в рамках абонемента №1 симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Музыкальный калейдоскоп» выступит сопрано из Сербии Мария Елич с программой «Шедевры оперной классики».

Восходящая звезда мировой оперной сцены поет в Сербском национальном театре, Хорватском национальном театре, Белградской филармонии, Пловдивском оперном фестивале. В ее репертуаре партии Мими ("Богема"), Микаила ("Кармен"), Графиня ("Свадьба Фигаро"), Дездемона ("Отелло"), Елизавета ("Дон Карлос"), Лю ("Турандот"), Памина ("Волшебная флейта").

В программе концерта арии из опер Пуччини, Верди, Бизе, Моцарта и других композиторов.

ВКЗ 28 декабря в 19.00, 6+