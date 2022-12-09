В райцентре под Воронежем в гараже сгорела "ГАЗель"

Ночью 8 декабря пожарные выезжали на вызов в Калач.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22.52. Три пожарных машины потушили гараж на ул. Тупиковая 3 в 23.08. Сгорела ГАЗель внутри. В результате хлопка поврежден автомобиль КИА Соренто, а также огнем повреждены фронтон и стена дома. Никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в центре Воронежа днем 8 декабря тушили квартиру в пятиэтажном доме: вывели 18 жильцов, хозяина пришлось эвакуировать автолестницей из окна