В Воронеже поднимется плата за проезд уже завтра

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Уже завтра, 10 декабря, в воронежском общественном транспорте повысится стоимость проезда. Безналично за поездку надо будет выложить горожанам 26 рублей, наличными 28 рублей. Цена подскочила сразу на 5 рублей.

Соответствующий приказ ранее опубликовал региональный департамент государственного регулирования тарифов. К слову, городские власти неоднократно объясняли горожанам необходимость повышения оплаты за проезд.

Тариф не поднимали последние три года. Между тем, цены подскочили практически на все – запчасти, топливо. Покупка самих автобусов, а парк постоянно обновляется по новым правилам, также влетает в копеечку.