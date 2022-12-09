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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:16

В Воронеже поднимется плата за проезд уже завтра

Горожанам придется готовить наличными 28 рублей, по карте - 26 рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Уже завтра, 10 декабря, в воронежском общественном транспорте повысится стоимость проезда. Безналично за поездку надо будет выложить горожанам 26 рублей, наличными 28 рублей. Цена подскочила сразу на 5 рублей.

Соответствующий приказ ранее опубликовал региональный департамент государственного регулирования тарифов. К слову, городские власти неоднократно объясняли горожанам необходимость повышения оплаты за проезд.

Тариф не поднимали последние три года. Между тем, цены подскочили практически на все – запчасти, топливо. Покупка самих автобусов, а парк постоянно обновляется по новым правилам, также влетает в копеечку.