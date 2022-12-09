Жительница Воронежа лишилась 9,5 млн рублей после звонков «из банка»

11 жителей Воронежской области за сутки лишились 11 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками.

Больше всех потеряла 30-летняя жительница областного центра. Как дама призналась полиции, в течение нескольких дней ей звонили якобы из банка. Изначально «сотрудница» поинтересовалась, оформляла ли женщина заявку на кредит. После отрицательного ответа собеседница перевела разговор на «сотрудника службы безопасности Центробанка». Мужчина напугал женщину, что ее средства находятся под угрозой несанкционированного доступа.

Следуя инструкциям мошенников, дама посетила несколько банковских отделений и перевела деньги на указанные ей реквизиты. Так она лишилась более 9,5 миллионов рублей.