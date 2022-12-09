Ночью 9 декабря с улиц Воронежа вывезли 2,2 тыс кубометров снега

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Мэрия Воронежа отрапортовала об уборке снега в ночную смену. По данным чиновников, 186 единиц спецтехники очищали улицы ночью 9 декабря - комбинированные дорожные машины, тракторы, мини-техника, самосвалы, снегопогрузчики, грейдеры. Коммунальщики израсходовали 2106 тонн песко-соляной смеси. Через 2-4 часа после обработки, после того, как противоголедный материал срабатывал, и на дороге образовывалась снежная каша, тракторы сгребали это безобразие в правые стороны проезжей части для последующего вывоза. За ночь из города вывезли более 2,2 тыс. кубометров снега.

Остается один вопрос: почему утром 9 декабря Воронеж встал в 10-балльных пробках?