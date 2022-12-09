В Воронежской области выросло количество заболеваний коронавирусом за сутки

Врачам рано расслабляться - коронавирус не спешит сдаваться. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тревожную статистику дали специалисты Роспотребнадзора. На утро пятницы, 9 декабря, заболели коронавирусом еще 97 жителей Воронежской области, причем 37 из них попали в больницы. При том, что на начало дня 8 декабря, заразившихся было 88, госпитализированы тогда были 40. Всего за время пандемии заболели ковидом уже 469 417 наших земляков.

Снова никто не умер от последствий коронавируса, такая хорошая тенденция наблюдается уже несколько суток. Погибших от опасной болезни в нашей области по-прежнему 8 594.

Уменьшилось число выздоровевших за сутки – на этот раз всего 54. На утро 8 декабря их было 66, а на начало дня 7 декабря – 121.