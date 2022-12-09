В Воронеже адвокат потребовала от любящей подраться женщины 66 тысяч рублей за то, чтобы «замять» ее дело

В ближайшее время передадут в суд уголовное дело 35-летней женщины-адвоката из Воронежа. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В августе 2022 года к адвокату обратилась местная жительница за юридической помощью. Она сообщила, что ее могут привлечь к ответственности за побои. Тогда юрист решила воспользоваться проблемой клиентки и немного на ней «заработать». Заявила, что имеет связи в полиции, позволяющие «замять» дело. Но для этого нужны 66 тысяч рублей, которые якобы можно передать тем стражам порядка, от которых зависит это решение.

Клиентка согласилась. И в сентябре 2022 года в Воронеже передала адвокату деньги. Однако в курсе нехитрой аферы оказались сотрудники УФСБ и Следственного комитета. При передаче денег они задержали юриста с поличным.

- На предварительном следствии женщина признала свою вину, дала подробные показания. Ее вина подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, оперативными материалами управления ФСБ, протоколами осмотров и выемок. Адвокат будет отвечать перед судом за покушение на мошенничество, совершенное в значительном размере, - рассказали в региональном управлении СК.