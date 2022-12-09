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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:36

В Воронеже на выходных будет поливать дождь

Будет плюсовая температура
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

О неприятной погоде сообщает Воронежский гидрометцентр. Сегодня, 9 декабря, днем ожидается потепление до 0 градусов. Прогнозируют мокрый снег с дождем. К вечеру, естественно, температура снизится, ночью будет -1, и не трудно догадаться, во что превратятся воронежские дороги.

Тепло будет и на выходных. В субботу днем +1 и дождь. Ночью будет нулевая температура. В воскресенье, 11 декабря, дождь продолжится, на улице днем будет +2.

Доставайте зонты.

Госавтоинспекция призвала водителей быть крайне осторожными, а лучше вообще не выезжать.