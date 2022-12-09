Воронежских водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Госавтоинспекция призвала воронежских водителей быть внимательнее на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время ожидается мокрый снег, а к вечеру из-за понижения температуры возможном образование гололеда.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

- Особую осторожность следует проявить при проезде эстакад и мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок, - отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам тоже советуют быть внимательнее и помнить, что на зимней дороге тормозной и путь транспорта возрастает, машина не может остановиться за секунду.

Начинающим водителям при неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует не пользоваться личным транспортом. Именно эта категория водителей чаще попадает в ДТП при ухудшении погоды, поскольку пока не обладают нужными навыками управления автомобилем.