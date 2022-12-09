В Воронеже откроется выставка "В ожидании чуда"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 декабря в выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «В ожидании чуда». Проект представит около 30 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, многие из работ будут выставлять впервые.

- Экспозиция охватывает большой период истории русского изобразительного искусства: от ярких представителей Серебряного века русской культуры (Киселевой, Грабаря), художников советского периода (Краснова, Ефанова, Комолова, Успенской, Криворучко, Попова и др.) до современных авторов (Каждан и Панкратова), - отметили в музее. - Выставку дополнит декоративно-прикладное искусство: дымковская игрушка, палехская миниатюра, а также изделия из фарфора, выпущенные Ленинградским фарфоровым заводом. Приятным сюрпризом для взрослых и детей станет раздел, посвященный дореволюционным новогодним игрушкам.

В рамках выставки запланирована программа мастер-классов и экскурсий с игровыми элементами. До 30 декабря придя на выставку, можно отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

Выставка продлится до 15 января. 6+