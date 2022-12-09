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НовостиОбщество9 декабря 2022 5:44

Утром в пятницу Воронеж встал в 9-балльных пробках

Движение затруднено во всех районах города
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Яндекс. Карты

Яндекс. Карты

Вечерние четверговые пробки в Воронеже плавно перетекли в пятничные утренние. На городских магистралях затор в 9 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Карты». Виной дорожного коллапса стал снегопад.

По традиции, стоит Московский проспект, Остужевское кольцо и центр, впрочем, затруднено движение во всех районах города. Пробки сковали улицы 45 Стрелковой Дивизии, 9 Января, Тимирязева, Степана Разина, Свободы, район цирка.

Синоптики обещают на выходных дождь. Ждем болот от растаявшего снега и гололедицы.

Обновление: к 9.00 пробки в Воронеже достигли 10 баллов.