Утром в пятницу Воронеж встал в 9-балльных пробках

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Вечерние четверговые пробки в Воронеже плавно перетекли в пятничные утренние. На городских магистралях затор в 9 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Карты». Виной дорожного коллапса стал снегопад.

По традиции, стоит Московский проспект, Остужевское кольцо и центр, впрочем, затруднено движение во всех районах города. Пробки сковали улицы 45 Стрелковой Дивизии, 9 Января, Тимирязева, Степана Разина, Свободы, район цирка.

Синоптики обещают на выходных дождь. Ждем болот от растаявшего снега и гололедицы.

Обновление: к 9.00 пробки в Воронеже достигли 10 баллов.