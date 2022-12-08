Воронежский «Буран» проиграл десятый матч подряд – на этот раз «Тамбову»

Радость игроков "Тамбова" после серии буллитов. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый матч в Воронеже после длинной выездной серии для «Бурана» в первом периоде складывался хорошо. На 16 минуте Максим Казаков сильным броском в ближний угол поставил неразрешимую задачу для вратаря «Тамбова» Максима Моторыгина. А на 18 минуте Владислав Никулин с близкого расстояния «расстрелял» голкипера гостей – 2:0.

Во втором периоде на 33 минуте Александр Тимирев одну шайбу отыграл. Ему ответил классным броском издали Дмитрий Возовик. 3:1 на 38 минуте.

А вот третий период «Буран» провалил. На 44 минуте Василию Жилову после отличной передачи оставалось только поднять шайбу над распластавшимся по льду Владиславом Гроссом – 3:2. А уже на 46-й Никита Куракин счет сравнял – 3:3.

Дошло дело до овертайма. В нем «ураганные» не реализовали численное преимущество. И, похоже, потеряли в себе уверенность. Плюс в серии буллитов почему-то не в своей тарелке чувствовал себя Гросс. Броски Куракина и Тимирева он отразить не смог. В то время вратарь «Тамбова» Моторыгин остался «сухим» после буллитов Егора Дугина и Артема Жука.

Гросса тренеры перед третьим броском сменили на Егора Вельмакина. Однако и он не справился с буллитом, на этот раз выполненным Олегом Корчагиным. Затем единственный результативный бросок «ураганных» в этой серии удался Казакову – 1:3. Игрок «Тамбова» Максим Баин Вельмакина переиграть не смог. Но и Артем Артемов не сумел перехитрить Моторыгина. Итог – 1:3 в серии буллитов и 3:4 в матче. Напомним, в первом круге «Буран» обыграл «Тамбов» с тем же счетом. Теперь же гостям удалось взять «зеркальный» реванш.

«Буран» набрал одно очко, их у «ураганных» стало 17. Воронежский клуб прочно осел на предпоследнем 25 месте в ВХЛ. Впереди у «Бурана» еще одна домашняя игра. 10 декабря «ураганные» померяются силами с пензенским «Дизелем», идущим на четвертом месте с 44 очками. Матч начнется в 17.00.