В воронежском детском саду в мороз дала сбой система отопления

В Воронеже в детском саду №135 на улице 60 Армии,13 в мороз возникли проблемы с отоплением. Температура понизилась в некоторых групповых помещениях. Как рассказали в городской администрации, сейчас на постоянной основе ведется мониторинг ситуации. О проблеме стало известно в четверг, 8 декабря.

- Для поддержания температуры в нормальных параметрах штатный слесарь ежедневно в ручном режиме проводит регулировку системы отопления, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Причины сбоев пока неизвестны. В ситуации разбирается мэрия и специалисты ресурсоснабжающей организации. Когда проблему определят, работу систему отопления стабилизируют.