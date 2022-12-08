Дорогу на Загоровского в Воронеже построят за 506,2 млн рублей

Дорогу на улице Загоровского недалеко от яблоневых садов построят за 506,2 млн рублей. Подрядчика определили через электронный аукцион. При этом начальная максимальная цена контракта составляла 508,7 млн рублей. Итоги подвели в четверг, 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гипрокоммундортранс», которая разработала проектную документацию.

Работы начнутся 1 февраля 2023 года. Завершить их должны до 30 сентября. Финансирование выделят из городского бюджета.

Дорога будет протяженностью 1,069 км. Она пройдет по улице Загоровского и Ломоносова, образуя полный перекресток. Предусмотрено две полосы движения в каждом направлении. На разделительной полосе разместят опоры электроосвещения. По обеим полосам будут тротуары. Со стороны жилой застройки разместят велодорожку. Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по защите инженерных коммуникаций, строительство коллектора ливневой канализации.