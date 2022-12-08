В Воронеже в очередной раз подняли вопрос создания нового кладбища

Вопрос обсудят на заседании профильной комиссии Гордумы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские власти вернутся к вопросу создания нового городского кладбища. Проблему обсудят на заседании профильной комиссии Гордумы. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Воронежа в четверг, 8 декабря.

Сейчас в городе проводится инвентаризация существующих погостов. При этом практически все они закрыты. Действующим остается только Березовское кладбище, на остальных разрешены исключено захоронения в могилы родственников. Свободными на Березовском кладбище остаются около 200 тыс. кв. метров. Ресурс через несколько лет будет исчерпан, поэтому вопрос создания нового кладбища стоит остро.

Правда, сделать это не просто. Участок под кладбище должен соответствовать санитарным нормам. В частности, удален от жилых домов. Кроме того, там не должно быть грунтовых вод.

В начале 2022 года мэр Вадим Кстенин заявил, что участок для кладбища подобрали – в районе Семилукских выселок. По данным администрации, он полностью соответствовал требованиям. Однако рядом с этой землей находится СНТ. Дачников возмутила перспектива такого соседства. В итоге мэрия от планов отказалась. Новый участок пока не подобрали.