За один день на обработку улиц Воронежа потратили 1,7 тыс. тонн песко-соляной смеси

Работы продолжатся ночью Фото: с сайта мэрии Воронежа

Днем четверга, 8 декабря, сотрудники комбинатов благоустройства израсходовали 1,7 тыс. тонн песко-соляной смеси на улицах Воронежа. Уборка снега продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для очистки города использовали 196 единиц техники. Комбинаты обрабатывали магистрали и тротуары, сгребали снег. Улицы очищали несколько раз, так как снег продолжал идти. Более 300 дворников очищали подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

В мэрии добавили, что работы продолжатся и ночью. В том числе привлекут снегопогрузчики и самосвалы для вывоза убранного снега. Когда осадки закончатся, комбинаты очистят дороги до асфальта.