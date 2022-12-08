В Центральном парке Воронежа установили кормушки для уток

Контейнеры наполнили зерновой смесью Фото: с сайта управления экологии Воронежа

В Воронежском Центральном парке появились кормушки для диких уток. Контейнеры с зерновой смесью установили у пруда сотрудники МКП «ЭкоЦентр». Об этом сообщили в городском управлении экологии в четверг, 8 декабря.

На пруду в парке зимуют около 400 водоплавающих птиц.

- Это говорит о том, что здесь сформировалась комфортная среда для диких уток. Кряква уже стала достопримечательностью Воронежского центрального парка, - отметили в управлении экологии.

Там напомнили, что хлебобулочные изделия, которыми любят кормить уток воронежцы, вредны для птиц. Правила подкормки подробно написаны на специальных стендах в парке.