Из-за снега и ДТП Воронеж сковали пробки в восемь баллов

Воронеж встал в пробках 8 декабря Фото: Яндекс.Карты

Вечером в четверг, 8 декабря, Воронеж сковали пробки в восемь баллов. По данным «Яндекс Карты», в «красной» зоне оказались улицы практически всех районов города. Движение затруднено из-за снега и ряда аварий. К примеру, на Московском проспекте у областной больницы столкнулись сразу четыре автомобиля. Еще одно ДТП произошло в районе Рабочего проспекта.

Проехать сложно по Плехановской, 9 Января, Ворошилова, Кольцовской, Остужева, а также по Чернавскому мосту,

Напомним, синоптики прогнозируют снегопад и на пятницу, 9 декабря. Гидрометцентр России отнес Воронежскую область к «оранжевому» уровню погодной опасности.