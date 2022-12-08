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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 14:44

В Воронеже в Центральном парке нашли повышенным 27-летнего парня

Следователи проводят проверку
Мария Щербакова

В Центральном парке Воронежа нашли повешенным молодого человека. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях в четверг, 8 декабря. По сообщениям пользователей, в полицию на место вызвали прохожие.

В региональном Следственном комитете подтвердили, что в Воронеже был найден труп. По данным ведомства, парню было 27 лет. По факту смерти проводится проверка.

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

Напомним, 1 декабря стало известно о гибели 16-летней девушки в одном из поселков Бутурлиновского района. Повешенной дочь нашли вернувшиеся домой родители. Погибшая была первокурсницей местного учреждения среднего профессионального образования.